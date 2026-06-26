A Houston la partita con l'Arabia Saudita per centrare il passaggio del turno
Alle 2 italiane Capo Verde giocherò con l'Arabia Saudita a Houston.
Ultima gara del girone dei Mondiali per la nazionale di Dailon Livramento, attaccante rientrato al Verona dopo il prestito al Casa Pia, in Portogallo.
Capo Verde ha sorpreso fermando sullo 0-0 la Spagna e pareggiando per 2-2 con l'Uruguay. Con un altro risultato favorevole domani arriverebbe quasi certamente la qualificazione ai sedicesimi.
Livramento è stato schierato titolare dal ct Bubista nella gara con la Spagna, uscendo al 61', per rimanere in panchina con l'Uruguay.
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