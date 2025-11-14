hellas1903 news Nazionali, per Belghali 90′ in campo con l’Algeria

Nazionali, per Belghali 90′ in campo con l’Algeria

Il giocatore del Verona titolare nella gara con lo Zimbabwe. Martedì la partita con l'Arabia Saudita
Redazione Hellas1903

Rafik Belghali ha giocato da titolare con l'Algeria.

L'esterno destro del Verona ha disputato l'intera gara con lo Zimbabwe, vinta per 3-1.

Per Belghali è stata la terza presenza in nazionale.

Il prossimo impegno sarà con l'Arabia Saudita, martedì.

