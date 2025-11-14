Nazionali, per Belghali 90′ in campo con l’Algeria

Rafik Belghali ha giocato da titolare con l'Algeria.
Il giocatore del Verona titolare nella gara con lo Zimbabwe. Martedì la partita con l'Arabia Saudita
L'esterno destro del Verona ha disputato l'intera gara con lo Zimbabwe, vinta per 3-1.
Per Belghali è stata la terza presenza in nazionale.
Il prossimo impegno sarà con l'Arabia Saudita, martedì.
