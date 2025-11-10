Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.
Nazionali, gli impegni dei giocatori del Verona
RAFIK BELGHALI (Algeria)
Algeria-Zimbabwe | 13/11 - Amichevole
Arabia Saudita-Algeria | 18/11 - Amichevole
GRIGORIS KASTANOS (Cipro)
Cipro-Austria | 15/11, Limassol (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
Cipro-Estonia | 18/11, Limassol (Cipro) - Amichevole
VICTOR NELSSON (Danimarca)
Danimarca-Bielorussia | 15/11, Copenaghen (Danimarca) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
Scozia-Danimarca | 18/11, Glasgow (Scozia) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
ADI KURTI (Albania Under 21)
Moldova-Albania| 13/11 - Amichevole
Albania-Ucraina| 17/11 - Amichevole
ANDREJ POPOVIC (Serbia Under 21)
Rep.Ceca-Serbia | 14/11, Pardubice (Rep. Ceca) - Amichevole
Serbia-USA | 18/11, Backa Palanka (Serbia) - Amichevole
LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)
Finlandia-Romania | 14/11, Turku (Finlandia)- Qualificazioni Europei UEFA U21
Romania-Spagna | 18/11, / Sibiu (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21
