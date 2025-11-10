hellas1903 news Nazionali, gli impegni dei giocatori del Verona

Nazionali, gli impegni dei giocatori del Verona

Nelsson convocato dalla Danimarca, Belghali dall'Algeria. Kastanos chiamato da Cipro
Redazione Hellas1903

Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.

RAFIK BELGHALI (Algeria)

Algeria-Zimbabwe | 13/11 - Amichevole

Arabia Saudita-Algeria | 18/11 - Amichevole

GRIGORIS KASTANOS (Cipro)

Cipro-Austria | 15/11, Limassol (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

Cipro-Estonia | 18/11, Limassol (Cipro) - Amichevole

VICTOR NELSSON (Danimarca)

Danimarca-Bielorussia | 15/11, Copenaghen (Danimarca) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

Scozia-Danimarca | 18/11, Glasgow (Scozia) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

ADI KURTI (Albania Under 21)

Moldova-Albania| 13/11 - Amichevole

Albania-Ucraina| 17/11 - Amichevole

ANDREJ POPOVIC (Serbia Under 21)

Rep.Ceca-Serbia | 14/11, Pardubice (Rep. Ceca) - Amichevole

Serbia-USA | 18/11, Backa Palanka (Serbia) - Amichevole

LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)

Finlandia-Romania | 14/11, Turku (Finlandia)- Qualificazioni Europei UEFA U21

Romania-Spagna | 18/11, / Sibiu (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21

fonte: hellasverona.it

