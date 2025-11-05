hellas1903 news Nazionali, Nelsson convocato dalla Danimarca

Il difensore del Verona chiamato dal ct Riemer per le gare con la Bielorussia e la Scozia
Redazione Hellas1903

Victor Nelsson è stato convocato dalla Danimarca.

Il difensore del Verona torna in nazionale, selezionato dal commissario tecnico Brian Riemer per i prossimi impegni nelle qualificazioni mondiali.

La Danimarca giocherà con la Bielorussia, a Copenaghen, il 15 novembre, e con la Scozia, a Glasgow, il 18.

Nelsson rientrerà in gruppo all'Hellas prima della gara con il Parma, in programma domenica 23, al Bentegodi.

