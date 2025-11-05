Victor Nelsson è stato convocato dalla Danimarca.
hellas1903 news Nazionali, Nelsson convocato dalla Danimarca
news
Nazionali, Nelsson convocato dalla Danimarca
Il difensore del Verona chiamato dal ct Riemer per le gare con la Bielorussia e la Scozia
Il difensore del Verona torna in nazionale, selezionato dal commissario tecnico Brian Riemer per i prossimi impegni nelle qualificazioni mondiali.
La Danimarca giocherà con la Bielorussia, a Copenaghen, il 15 novembre, e con la Scozia, a Glasgow, il 18.
Nelsson rientrerà in gruppo all'Hellas prima della gara con il Parma, in programma domenica 23, al Bentegodi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA