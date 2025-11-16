Victor Nelsson non ha giocato con la Danimarca, nella gara con la Bielorussia disputata ieri.
hellas1903 news Nazionali, Nelsson resta in panchina con la Danimarca
gazzanet
Nazionali, Nelsson resta in panchina con la Danimarca
Il difensore del Verona non è stato schierato nella gara con la Bielorussia. Martedì sfida decisiva con la Scozia
Il difensore del Verona, appena richiamato in nazionale, è rimasto in panchina nella partita giocata a Copenaghen.
L'incontro, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, si è concluso sul 2-2.
La Danimarca è prima nel Gruppo C, con 11 punti, uno in più della Scozia, sconfitta sempre ieri per 3-2 dalla Grecia.
Proprio con la Scozia, martedì, è in programma il confronto decisivo, a Glasgow.
© RIPRODUZIONE RISERVATA