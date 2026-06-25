Sopralluogo al Bentegodi, ieri, dei professionisti dello studio Gensler, società di architettura internazionale, con sede a San Francisco, che sta elaborando il progetto per un nuovo stadio a Verona.

L'impianto sorgerebbe nel sito in cui si trova l'attuale Bentegodi.

Presidio Investors, fondo proprietario dell'Hellas, ha affidato ufficialmente l'incarico a Gensler il 13 maggio.

Il portfolio di Gensler include stadi iconici e importanti strutture polifunzionali, tra cui Arena Corinthians a San Paolo, BMO Stadium a Los Angeles, Chase Center a San Francisco, Q2 Stadium ad Austin e Snapdragon Stadium a San Diego. La società ha costantemente dimostrato la propria capacità di sviluppare progetti distintivi, in grado di valorizzare sia l’esperienza degli utenti sia il potenziale commerciale.