Si va completando il quadro delle panchine di Serie B. Negli ultimi giorni i club ancora senza allenatore hanno mosso passi decisivi, ma sono ancora 6 i club ufficialmente senza l'allenatore: Cesena, Empoli, Juve Stabia, Sampdoria e Sudtirol. Se, però quest'ultimo ha praticamente chiuso con Possanzini, Il Catanzaro con Turati e il Cesena con Pagliuca e la Samp ha scelto Corradi (tra le forti proteste dei tifosi che si vedrà se avranno conseguenze sulla firma o meno del contratto), ancora in dubbio sono la Juve Stabia (De Giorgio o D'Angelo) e soprattutto l'Empoli, che ad oggi non ha ancora un nome papabile.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per le panchine di Serie B. Alla fine su 20 club ben 12 avranno un tecnico nuovo, solamente 8 gli allenatori confermati. Di seguito la situazione aggiornata: