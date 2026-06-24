Alla fine saranno 12 le squadre a cambiare allenatore. Empoli indietro, Samp nella bufera per la scelta di Corradi
Si va completando il quadro delle panchine di Serie B. Negli ultimi giorni i club ancora senza allenatore hanno mosso passi decisivi, ma sono ancora 6 i club ufficialmente senza l'allenatore: Cesena, Empoli, Juve Stabia, Sampdoria e Sudtirol. Se, però quest'ultimo ha praticamente chiuso con Possanzini, Il Catanzaro con Turati e il Cesena con Pagliuca e la Samp ha scelto Corradi (tra le forti proteste dei tifosi che si vedrà se avranno conseguenze sulla firma o meno del contratto), ancora in dubbio sono la Juve Stabia (De Giorgio o D'Angelo) e soprattutto l'Empoli, che ad oggi non ha ancora un nome papabile.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione per le panchine di Serie B. Alla fine su 20 club ben 12 avranno un tecnico nuovo, solamente 8 gli allenatori confermati. Di seguito la situazione aggiornata:
- Arezzo - Cristian Bucchi - CONFERMATO
- Ascoli - Francesco Tomei - CONFERMATO
- Avellino - Alessandro Nesta - NUOVO
- Benevento - Antonio Floro Flores - CONFERMATO
- Carrarese - Gabriele Cioffi - NUOVO
- Catanzaro - Marco Turati - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE (si attende l'annuncio)
- Cesena - Guido Pagliuca - VICINO ALLA FIRMA
- Cremonese – Marco Giampaolo – CONFERMATO
- Empoli – IN RICERCA
- Juve Stabia – IN RICERCA, sondati Pietro De Giorgio e Luca D’Angelo
- Mantova - Francesco Modesto - CONFERMATO
- Modena - Daniele Galloppa – NUOVO
- Padova - Antonio Calabro – NUOVO
- Palermo – Filippo Inzaghi - CONFERMATO
- Pisa - Paolo Bianco – NUOVO
- Sampdoria – Bernardo Corradi - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Südtirol - Davide Possanzini - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Verona – Marco Baroni, NUOVO
- Vicenza - Fabio Gallo - CONFERMATO
- Virtus Entella - Andrea Chiappella - CONFERMATO
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