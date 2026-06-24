Alla fine saranno 12 le squadre a cambiare allenatore. Empoli indietro, Samp nella bufera per la scelta di Corradi

Redazione Hellas1903

Si va completando il quadro delle panchine di Serie B. Negli ultimi giorni i club ancora senza allenatore hanno mosso passi decisivi, ma sono ancora 6 i club ufficialmente senza l'allenatore: Cesena, Empoli, Juve Stabia, Sampdoria e Sudtirol. Se, però quest'ultimo ha praticamente chiuso con Possanzini, Il Catanzaro con Turati e il Cesena con Pagliuca e la Samp ha scelto Corradi (tra le forti proteste dei tifosi che si vedrà se avranno conseguenze sulla firma o meno del contratto), ancora in dubbio sono la Juve Stabia (De Giorgio o D'Angelo) e soprattutto l'Empoli, che ad oggi non ha ancora un nome papabile.

possanzini2

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per le panchine di Serie B. Alla fine su 20 club ben 12 avranno un tecnico nuovo, solamente 8 gli allenatori confermati. Di seguito la situazione aggiornata:

  • Arezzo - Cristian Bucchi - CONFERMATO
  • Ascoli - Francesco Tomei - CONFERMATO
  • Avellino - Alessandro Nesta - NUOVO
  • Benevento - Antonio Floro Flores - CONFERMATO
  • Carrarese - Gabriele Cioffi - NUOVO
  • Catanzaro - Marco Turati - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE (si attende l'annuncio)
  • Cesena - Guido Pagliuca - VICINO ALLA FIRMA
  • Cremonese Marco Giampaolo – CONFERMATO
  • Empoli – IN RICERCA
  • Juve Stabia – IN RICERCA, sondati Pietro De Giorgio e Luca D’Angelo
  • Mantova - Francesco Modesto - CONFERMATO
  • Modena - Daniele Galloppa – NUOVO
  • Padova - Antonio Calabro – NUOVO
  • Palermo – Filippo Inzaghi - CONFERMATO
  • Pisa - Paolo Bianco – NUOVO
  • Sampdoria – Bernardo Corradi - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Südtirol - Davide Possanzini - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Verona – Marco Baroni, NUOVO
  • Vicenza - Fabio Gallo - CONFERMATO
  • Virtus Entella - Andrea Chiappella - CONFERMATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti