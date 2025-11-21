hellas1903 news Parma, arriva il nuovo portiere: è Guaita

gazzanet

Parma, arriva il nuovo portiere: è Guaita

Parma, arriva il nuovo portiere: è Guaita - immagine 1
Contratto per lo spagnolo, che sostituirà Suzuki, infortunato. Ma con il Verona ci sarà Corvi
Redazione Hellas1903

Il Parma, perso per i prossimi mesi Suzuki, ha ingaggiato un nuovo portiere.

In queste ore firmerà il contratto con il club Vicente Guaita, svincolato.

Guaita sarà subito a disposizione di Cuesta e potrà essere convocato per la gara con l'Hellas, domenica al Bentegodi. Tuttavia, è molto probabile che con il Verona sia schierato Corvi.

Leggi anche
Prandelli: “Verona, potenziale importante. Momento difficile? Ci vuole pazienza”
Precedenti, il Parma non vince al Bentegodi dal 2001 con l’ultima in A di Sacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA