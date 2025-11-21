Parma, arriva il nuovo portiere: è Guaita

Il Parma, perso per i prossimi mesi Suzuki, ha ingaggiato un nuovo portiere.
Contratto per lo spagnolo, che sostituirà Suzuki, infortunato. Ma con il Verona ci sarà Corvi
In queste ore firmerà il contratto con il club Vicente Guaita, svincolato.
Guaita sarà subito a disposizione di Cuesta e potrà essere convocato per la gara con l'Hellas, domenica al Bentegodi. Tuttavia, è molto probabile che con il Verona sia schierato Corvi.
