Parma, con il Verona il ritorno di Ondrejka

L'attaccante è rientrato in amichevole, al Bentegodi sarà pienamente a disposizione di Cuesta
Redazione Hellas1903

Il Parma recupera in attacco Ondrejka.

L'attaccante svedese, in questi mesi out a causa di una frattura al perone sinistro, è tornato a disposizione del tecnico Cuesta, che l'ha schierato da titolare nell'amichevole disputata con il Mantova.

Sarà, dunque, a disposizione per la partita di domenica con il Verona, al Bentegodi, mentre per quel che riguarda il ruolo di portiere, con Suzuki fuori per tre mesi, per il prossimo turno a giocare sarà Corvi.

 

