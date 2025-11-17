Il Parma recupera in attacco Ondrejka.
Parma, con il Verona il ritorno di Ondrejka
L'attaccante è rientrato in amichevole, al Bentegodi sarà pienamente a disposizione di Cuesta
L'attaccante svedese, in questi mesi out a causa di una frattura al perone sinistro, è tornato a disposizione del tecnico Cuesta, che l'ha schierato da titolare nell'amichevole disputata con il Mantova.
Sarà, dunque, a disposizione per la partita di domenica con il Verona, al Bentegodi, mentre per quel che riguarda il ruolo di portiere, con Suzuki fuori per tre mesi, per il prossimo turno a giocare sarà Corvi.
