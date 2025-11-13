Parma, Suzuki ko: il portiere out per tre mesi

Il Parma, prossimo avversario del Verona, perde per tre mesi Suzuki.
Frattura alla mano sinistra per il giapponese, out per tre mesi. Al suo posto ci sarà Corvi
Il portiere giapponese si è infortunato alla mano sinistra nel corso della gara con il Milan, sabato scorso.
Suzuki ha riportato una frattura e la sua sarà una lunga assenza.
Al suo posto, in attesa del mercato di gennaio, e già con la partita con l'Hellas, ci sarà Corvi.
