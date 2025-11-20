hellas1903 news Precedenti, il Parma non vince al Bentegodi dal 2001 con l’ultima in A di Sacchi

Precedenti, il Parma non vince al Bentegodi dal 2001 con l’ultima in A di Sacchi

A cadere fu la squadra di Perotti, poi 5 vittorie e 1 pareggio per l'Hellas
Redazione Hellas1903

Fu Arrigo Sacchi a cogliere col Parma l'ultima vittoria in serie A dei ducali al Bentegodi.

Una doppietta di Di Vaio sancì lo 0-2 con cui il 28 gennaio 2001 il Verona di Perotti cadde in casa. Fu un'annata difficile per l'Hellas, conclusasi però con la gioia finale nello spareggio con la Reggina e il gol decisivo di Michele Cossato nel ritorno a Reggio Calabria.

Sacchi, arrivato al posto di Malesani ad inizio mese, si dimise pochi giorni dopo la vittoria al Bentegodi (il 31 gennaio) per motivi di stress dato dal lavoro di allenatore, e chiuse così in via definitiva la carriera di tecnico.

Da allora per il Parma, al Bentegodi sono state solo sconfitte (5), tranne nella passata stagione, con lo 0-0 del 31 marzo scorso.

28 JAN 2001: Marco Di Vaio celebrates after scoring a goal during the SERIE A 16th Round League match between Verona and Parma, played at the Bentegodi Stadium, Verona. Claudio Villa / GRAZIA NERI DIGITAL CAMERA Mandatory Credit: Grazia Neri/ALLSPORT

