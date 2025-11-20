Fu Arrigo Sacchi a cogliere col Parma l'ultima vittoria in serie A dei ducali al Bentegodi.
hellas1903 news Precedenti, il Parma non vince al Bentegodi dal 2001 con l’ultima in A di Sacchi
gazzanet
Precedenti, il Parma non vince al Bentegodi dal 2001 con l’ultima in A di Sacchi
A cadere fu la squadra di Perotti, poi 5 vittorie e 1 pareggio per l'Hellas
Una doppietta di Di Vaio sancì lo 0-2 con cui il 28 gennaio 2001 il Verona di Perotti cadde in casa. Fu un'annata difficile per l'Hellas, conclusasi però con la gioia finale nello spareggio con la Reggina e il gol decisivo di Michele Cossato nel ritorno a Reggio Calabria.
Sacchi, arrivato al posto di Malesani ad inizio mese, si dimise pochi giorni dopo la vittoria al Bentegodi (il 31 gennaio) per motivi di stress dato dal lavoro di allenatore, e chiuse così in via definitiva la carriera di tecnico.
Da allora per il Parma, al Bentegodi sono state solo sconfitte (5), tranne nella passata stagione, con lo 0-0 del 31 marzo scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA