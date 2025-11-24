Primavera, rimonta-show con la Lazio: 4-2 a Formello

I gialloblù hanno sconfitto la Lazio , in trasferta a Formello, imponendosi per 4-2, dopo aver chiuso sono di due gol il primo tempo.

Incassate le reti di Sulejmani e Gelli, la squadra di Paolo Sammarco si è scatenata, nella ripresa, firmando un poker con Akale, Monticelli, Vermesan, su rigore, e Pavanati.