Grande vittoria per la Primavera dell'Hellas.
Primavera, rimonta-show con la Lazio: 4-2 a Formello
I gialloblù hanno sconfitto la Lazio, in trasferta a Formello, imponendosi per 4-2, dopo aver chiuso sono di due gol il primo tempo.
Incassate le reti di Sulejmani e Gelli, la squadra di Paolo Sammarco si è scatenata, nella ripresa, firmando un poker con Akale, Monticelli, Vermesan, su rigore, e Pavanati.
LAZIO-HELLAS VERONA 2-4
Rete: 16' Sulejmani, 32' Gelli, 47' Akale, 52' Monticelli, 76' Vermesan, 90'+5' Pavanati
LAZIO: Bosi; Calvani, Bordon, Sulejmani, Gelli (dal 57' Ciucci), Bordoni, Farcomeni (dal 69' Cuzzarella), Muñoz, Pinelli (dal 57' Santagostino), Ferrari (dal 78' Montano), Sanà Fernandes (dal 69' Trifelli)
A disposizione: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Canali, Curzi
Allenatore: Francesco Punzi
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Kurti (dal 46' Pavanati), Popovic, Tagne; Feola, Yildiz, Peci, Monticelli, De Battisti; Akale (dal 90'+1' Vapore), Casagrande (dal 66' Vermesan)
A disposizione: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (Sez. AIA di Torre Annunziata)
Assistenti: Giuseppe Scarpati (Sez. AIA di Formia), Michele Nappi (Sez. AIA di Latina)
NOTE. Ammoniti: 14' Gelli, 22' Pinelli, 24' Yildiz, 45', 87' Muñoz, 58' Casagrande, 89' Feola. Espulsi: 65' Calvani, 87' Muñoz
