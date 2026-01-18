Romano: “Lirola al Verona a parametro zero. Trasferimento definitivo”

Lirola non ha trovato spazio quest'anno con De Zerbi, venendo impiegato in sole 3 occasioni per un totale di 31 minuti. Il rientro in Italia, dove ha militato nel Frosinone come ultima squadra di A nel 2023/2024, potrà essere per il terzino una nuova avventura nella quale portare la sua esperienza. Lirola ricopre lo stesso ruolo di Belghali, e sarà dunque l'alternativa all'algerino che al Verona mancava.