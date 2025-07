Sanabria e Candé, c’è la concorrenza della Cremonese

Nicola spinge per l'attaccante uruguaiano, per il difensore offerta superiore

Tony Sanabria è in uscita dal Torino. Il Verona ha preso contatti per l'attaccante uruguaiano ma deve fare i conti con la concorrenza della Cremonese. Davide Nicola, infatti, dopo averlo allenato sia al Genoa che al Torinolo, spinge per averlo anche in grigiorosso.

I due club sono in gara anche per un altro giocatore. Si tratta di Fali Candé, per il quale il Verona ha presentato un'offerta di circa 2 milioni. Secondo Trivenetogoal.it, però, il club lombardo ne avrebbe offerti 3. In tutto ciò, la cessione di Ghilardi, attesa a breve, sbloccherà nuove risorse per l'Hellas, più libero a quel punto di formalizzare nuove offerte.