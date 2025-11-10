hellas1903 news Serie A, la classifica. Il Verona resta penultimo

L'Hellas ha 6 punti. Ora la sosta, alla ripresa del campionato la sfida al Parma, al Bentegodi
Si è chiusa con la vittoria per 2-0 dell'Inter con la Lazio l'undicesima giornata di Serie A.

In classifica, il Verona, con 6 punti, resta penultimo, con la Fiorentina a 5.

Ora, la pausa del campionato, con l'Hellas che tornerà a giocare domenica 23 novembre, alle 12.30, con il Parma, al Bentegodi.

