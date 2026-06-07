Si parte dall'1-1 dell'andata, chi vince sale in B. Previsti supplementari e rigori

Redazione Hellas1903

Ultimo biglietto per la Serie B.

Oggi se lo giocano Ascoli e Brescia, nella finale dei playoff della C per la promozione.

Gara di ritorno al Cino e Lillo Del Duca, stadio bianconero, con il risultato totalmente in bilico, visto che l'incontro d'andata, disputato a Brescia, si è chiuso sull'1-1.

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L'Ascoli si è piazzato al secondo posto nel girone B, dietro all'Arezzo, come il Brescia nell'A, alle spalle del Vicenza.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la sfida proseguirà ai supplementari e, poi, eventualmente, ai calci di rigore.

Il via all'incontro sarà alle 18.

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