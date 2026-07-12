Nel pomeriggio il primo allenamento nella località trentina dove l'Hellas resterà fino al 26 luglio
Baroni, presentazione 11 luglio 2026
Il Verona raggiunge oggi Folgaria per il ritiro.
Due settimane per i gialloblù nella località trentina , dove rimarranno a svolgere la preparazione fino a domenica 26 luglio.
Marco Baroni con il suo staff condurrà gli allenamenti della squadra, in queste ore è attesa la lista dei convocati. La prima seduta è prevista nel pomeriggio.
Tre le amichevoli in programma, tutte alle 17.30 al Centro Sportivo "La Pineta": il 19 con il Rovereto, il 22 con la Virtus, il 25 con la Dolomiti Bellunesi.
L'inizio ufficiale della stagione per l'Hellas sarà con l'Entella, al Bentegodi, il 16 agosto, alle 20.45, per la gara dei trentaduesimi di Coppa Italia.
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