Il Verona si presenta col Parma con varie opzioni per la linea difensiva. Le buone recenti prove di Armel Bella-Kotchap potrebbero aver ribaltato le gerarchie nella sua zona.
hellas1903 news Verona, ballottaggi in difesa Bella-Kotchap-Nunez e Frese-Valentini
gazzanet
Verona, ballottaggi in difesa Bella-Kotchap-Nunez e Frese-Valentini
Per il Parma Zanetti deve sciogliere gli ultimi dubbi per la retroguardia
Detto che il tedesco ha giocato da titolare dopo l'infortunio di Nunez, crescendo la sua condizione, proprio lo spagnolo, ora tornato pienamente a disposizione, potrebbe dover cedere il posto ancora al centrale destro arrivato in prestito dal Southampton.
In calo anche le quotazioni di Valentini in favore di Frese. Il danese è in un buon momento di forma e dovrebbe partire titolare domenica a sinistra del terzetto difensivo.
Nessun dubbio invece per il centrale regista: confermatissimo Victor Nelsson, fresco di convocazione con la nazionale danese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA