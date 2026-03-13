Domenica è tornato in panchina, nella partita del Verona col Bologna.
hellas1903 news Verona, Belghali titolare o no? Il dubbio per la sfida al Genoa
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Verona, Belghali titolare o no? Il dubbio per la sfida al Genoa
L'esterno algerino sta recuperando la piena condizione, Sammarco valuta se schierarlo dal via
Rafik Belghali è un dubbio per la sfida con il Genoa. L'esterno algerino, rientrato dal nuovo stop per la caviglia sinistra, sta recuperando la piena condizione.
Da valutare, quindi, se potrà essere di nuovo titolare o se comincerà la gara tra le riserve.
Se Paolo Sammarco e lo staff preferissero mantenere la cautela, se Belghali non fosse del tutto pronto, sulla fascia destra verrebbe confermato Daniel Oyegoke.
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