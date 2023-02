Verona, il punto sugli infortunati e gli assenti con la Lazio

Contusione per Djuric, per Doig solo crampi

"Nella rifinitura di ieri Djuric ha subito una botta, stamattina aveva dolore e ha dovuto rinunciare. In settimana faremo le verifiche del caso, ha subito una contusione nella zona del ginocchio: non sembra nulla di grave, anche se non abbiamo capito bene.

Dawidowicz era uscito con il Lecce per un problema muscolare. Ha proseguito nelle cure, e abbiamo valutato fosse meglio non rischiare, perché in caso di recidiva rischi il disastro. Dalla prossima settimana tornerà sicuramente in gruppo. Ceccherini non è partito dall'inizio per scelta tecnica".