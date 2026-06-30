Gialloblù in campo con Rovereto, Virtus e Dolomiti Bellunesi

Redazione Hellas1903

I gialloblù apriranno la stagione 2026/27 con le seguenti amichevoli, che saranno disputate durante il ritiro di Folgaria, dove l'Hellas Verona svolgerà la preparazione estiva dal 12 al 26 luglio.

DOMENICA 19 LUGLIO | ORE 17.30 - Centro Sportivo 'La Pineta' di Folgaria (TN)Hellas Verona-Rovereto

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO | ORE 17.30 - Centro Sportivo 'La Pineta' di Folgaria (TN)Hellas Verona-Virtus Verona

SABATO 25 LUGLIO | ORE 17.30 - Centro Sportivo 'La Pineta' di Folgaria (TN)Hellas Verona-Dolomiti Bellunesi

INFO UTILISi comunica che le gare in programma a Folgaria saranno ad ingresso libero.

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Prossimamente saranno rese note le modalità di accreditamento per gli organi di informazione.

Gli orari delle gare potrebbero subire leggere variazioni, che saranno eventualmente comunicate nel più breve tempo possibile.

Tutte le partite verranno trasmesse live, gratuitamente, sul canale YouTube di Hellas Verona FC.

fonte: hellasverona.it

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