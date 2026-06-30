Resta fermo l'interesse di Cagliari e Bologna su Kieron Bowie. Alfredo Pedullà riporta che il club sardo sta valutando l'acquisto dell'attaccante scozzese del Verona e tratta con l'Hellas che ha chiesto 10 milioni. Su Bowie c'è anche l'interesse del Bologna e di due club esteri.

Che la punta sia sul mercato lo conferma anche l'interesse del Verona per Gabriele Artistico, che, in attesa di una chiamata dalla Serie A, valuterà l'offerta del club gialloblù (in arrivo) e che arriverebbe alla corte di Baroni non certo per fare la riserva dopo i 13 gol messi a segno nella scorsa stagione con lo Spezia. Dopo la cessione di Bella-Kotchap al Venezia, potrebbe essere dunque Bowie a partire, attendendo la vendita più redditizia, ai fini di plusvalenza, di Rafik Belghali, impegnato con l'Algeria ai Mondiali.