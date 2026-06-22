Come riportato da Gianluca di Marzio, l'attaccante Kieron Bowie piace al nuovo Bologna di Domenico Tedesco. La dirigenza rossoblù punterà su di lui se Thjis Dallinga dovesse partire in questa sessione di mercato.

Il Verona chiede 10 milioni di euro. Cifra da poter reinvestire per sostituire lo scozzese con innesti d'esperienza per la Serie B.

Bowie, subentrato lo scorso gennaio in seguito alla onerosa cessione di Giovane, potrebbe essere ceduto quest'estate e fruttare anche lui come plusvalenza nelle casse dei gialloblù.

Come già riportato, anche il Cagliari è sulle tracce del classe 2002. Adesso occorre capire la volontà del giocatore se sarà quella di rimanere con il Verona in Serie B o se sarà quella di tornare nella massima serie cedendo ai corteggiamenti delle squadre interessate.