Il Verona ci prova per Gabriele Artistico, punta centrale di proprietà della Lazio, lo scorso anno allo Spezia con 13 reti in 31 presenze.

L'attaccante, scrive Alfredo Pedullà, ha chiesto tempo ad Avellino e Padova che lo cercano da settimane perché la sua aspirazione resta quella di giocare in Serie A e comunque la Lazio – almeno in questa fase – non ha intenzione di cederlo in prestito. Nelle ultime ore anche il Verona ha fatto un sondaggio importante, apprezza Artistico e vuole fare un tentativo. Sarà poi l’attaccante a decidere se aspettare ancora una proposta dalla massima serie.

Artistico, romano classe 2001, è nipote di Edoardo "Ciccio" Artistico, bomber di varie squadre di B tra gli anni 90 e i primi 2000, che a fine carriera fu anche al Verona, nel 2005 da gennaio a giugno con Ficcadenti in panchina come sostituto di Bogdani (9 presenze e 1 rete).