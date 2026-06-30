Con Armel Bella-Kotchap che è passato al Venezia, il Verona ha incassato 10 milioni di euro, una plusvalenza sostanziosa dopo che l'Hellas ne aveva pagati 4.5 al Southampton per il difensore tedesco.

Nell'accordo sono stati inseriti bonus e premi che andranno all'Hellas a fronte di determinati risultati raggiunti dal Venezia e sulla base del rendimento di Bella-Kotchap. Il Verona, dunque, "tiferà" per gli arancioneroverdi e per un impatto favorevole del giocatore.

Bella Kotchap ha firmato un quadriennale con il Venezia, sottoscrivendo un contratto che scadrà il 30 giugno 2030.

Ha detto, dopo che è stato ufficializzato il suo trasferimento, come riporta il sito del club: "Sono molto felice di essere un nuovo giocatore del Venezia FC. Ho scelto di venire a Venezia perché il progetto che mi è stato presentato mi ha convinto fin dal primo momento: credo che sia il contesto ideale per continuare a crescere e sono fiducioso che ci aspetti una grande stagione.Per me la cosa più importante è mettere le mie qualità al servizio della squadra. Considero questo trasferimento un passo importante nella mia carriera e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Insieme ai miei compagni lavorerò con il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi del club e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi.“