Alberto Mazzi, presidente del Verona dal 1995 al 1998, portò Marco Baroni da giocatore all'Hellas.

Ora, intervistato dal "Corriere di Verona", parla del suo ritorno in gialloblù, per la seconda volta, da allenatore.

Dice Mazzi: "Mi ha fatto molto piacere. Da una parte, per l’amicizia che provo per Marco. E poi perché è un’indicazione favorevole all’Hellas, perché parliamo di un tecnico preparato e forte, con la capacità di riportare il Verona in alto dopo una stagione che è stata durissima, conclusa con una brutta retrocessione”.

Aggiunge l'ex massimo dirigente dell'Hellas: "Marco conosce profondamente la piazza. Vuole bene al Verona, a Verona. E, ora, c’è bisogno di una figura come lui, per ricominciare. Non pensavo, lo confesso, che avrebbe accettato le offerte del club, perché reputavo che sarebbe rimasto in Serie A. Invece l’ha fatto, e questo vuol dire che gli sono state date delle rassicurazioni. I tifosi devo essere felici del sì di Baroni, è una garanzia per l’Hellas”.