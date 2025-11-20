Verona-Parma, grande pubblico al Bentegodi: superata quota 24000

Massiccia presenza di spettatori domenica. Di seguito la gara tra Hellas Women e Res Roma

Già elevata la presenza di pubblico: tra abbonamenti e biglietti acquistati, sono già più di 24000 gli spettatori annunciati per la gara, al via alle 12.30.

L'incontro sarà seguito da quello valido per il campionato Serie B di calcio femminile tra Hellas Verona Women e Res Donna Roma, il cui inizio è fissato alle 14.45.