Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Parma, match valido per la 12a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 23 novembre alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
hellas1903 news Verona-Parma, l’arbitro sarà Pairetto. Al Var Paterna e Guida
Per la gara di domenica designato il fischietto torinese
Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)
Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)
IV uomo: Simone Galipò (Sez. AIA di Firenze)
VAR: Daniele Paterna (Sez. AIA di Teramo)
AVAR: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)
