hellas1903 news Verona-Parma, l’arbitro sarà Pairetto. Al Var Paterna e Guida

gazzanet

Verona-Parma, l’arbitro sarà Pairetto. Al Var Paterna e Guida

Verona-Parma, l’arbitro sarà Pairetto. Al Var Paterna e Guida - immagine 1
Per la gara di domenica designato il fischietto torinese
Redazione Hellas1903

 Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Parma, match valido per la 12a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 23 novembre alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

IV uomo: Simone Galipò (Sez. AIA di Firenze)

VAR: Daniele Paterna (Sez. AIA di Teramo)

AVAR: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Leggi anche
Serdar stop, oggi le risposte: possibile operazione
Verona verso il Parma, Al-Musrati pronto per giocare dal via

© RIPRODUZIONE RISERVATA