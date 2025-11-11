Dopo undici giornate di campionato, il Verona risulta la squadra più fallosa della Serie A con un totale di 187 infrazioni commesse. A seguire si colloca il Como, che ne conta 180, mentre il Cagliari chiude il podio con 173 falli. Il giocatore che ha commesso più falli è Bernede (18), seguito da Akpa-Akpro con 17 e da Serdar con 16. Per Frese e Nelsson 15 falli a testa.
Verona primo per falli commessi e secondo per cartellini gialli
Verona primo per falli commessi e secondo per cartellini gialli
I gialloblù guidano la classifica della serie A per infrazioni commesse, secondi per ammonizioni ricevute
L'Hellas si distingue anche per il numero di cartellini gialli ricevuti. Qui la squadra occupa il secondo posto nella classifica delle ammonizioni con 28 cartellini assegnati. In cima troviamo il Genoa con 30, al terzo posto c'è il Como, distanziato di poco dai gialloblù, con 27 ammonizioni.
