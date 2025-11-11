Verona primo per falli commessi e secondo per cartellini gialli

Dopo undici giornate di campionato, il Verona risulta la squadra più fallosa della Serie A con un totale di 187 infrazioni commesse. A seguire si colloca il Como, che ne conta 180, mentre il Cagliari chiude il podio con 173 falli. Il giocatore che ha commesso più falli è Bernede (18), seguito da Akpa-Akpro con 17 e da Serdar con 16. Per Frese e Nelsson 15 falli a testa.