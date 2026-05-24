Suslov e Bowie in attacco, difesa con Nelsson, Edmundsson, Valentini
Le formazioni ufficiali di Verona e Roma:
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov, BowieA disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Bernede, Szimionas, Niasse, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, VermesanAllenatore: Paolo Sammarco
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; MalenA disposizione: De Marzi, Zelezny, Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Kone, Venturino, Ziolkowski, Seck, Vaz, El ShaarawyAllenatore: Gian Piero Gasperini
Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)
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