Possibile maglia da titolare per Ioan Vermesan nel Verona che giocherà sabato al Bentegodi con il Lecce.
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Verona, Vermesan può partire titolare con il Lecce
L'attaccante pronto per il debutto dal primo minuto sabato al Bentegodi
L'attaccante è subentrato nel secondo tempo con il Milan, mostrando volontà e determinazione. Per il prossimo turno sono tanti i dubbi in avanti per l'Hellas, tra assenze e scelte da fare.
Vermesan è in corsa per una chance dall'inizio, dopo aver raccolto due presenze in Serie A, per alcuni minuti con il Sassuolo e, dunque, per l'intera ripresa domenica con il Milan.
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