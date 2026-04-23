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Verona, Vermesan può partire titolare con il Lecce

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L'attaccante pronto per il debutto dal primo minuto sabato al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Possibile maglia da titolare per Ioan Vermesan nel Verona che giocherà sabato al Bentegodi con il Lecce.

L'attaccante è subentrato nel secondo tempo con il Milan, mostrando volontà e determinazione. Per il prossimo turno sono tanti i dubbi in avanti per l'Hellas, tra assenze e scelte da fare.

Vermesan è in corsa per una chance dall'inizio, dopo aver raccolto due presenze in Serie A, per alcuni minuti con il Sassuolo e, dunque, per l'intera ripresa domenica con il Milan.

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