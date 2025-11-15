Test per il Verona, oggi, in vista della partita con il Parma.
Verona verso il Parma, oggi test con il Bellinzona
Verona verso il Parma, oggi test con il Bellinzona
Amichevole alle 15 allo Sporting Center, a porte chiuse, con la formazione svizzera
I gialloblù giocheranno in amichevole con il Bellinzona, formazione svizzera, allo Sporting Center Paradiso.
La gara sarà disputata a porte chiuse e inizierà alle 15.
Un incontro utile a Paolo Zanetti per misurare la condizione della squadra, che sarà priva di Belghali, Nelsson e Kastanos, impegnati in nazionale, oltre che di Serdar, infortunato.
Occasione, dunque, per aggiungere minutaggio a chi deve ritrovare la piena forma e per verificare altre soluzioni di gioco.
