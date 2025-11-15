hellas1903 news Verona verso il Parma, oggi test con il Bellinzona

gazzanet

Verona verso il Parma, oggi test con il Bellinzona

Verona verso il Parma, oggi test con il Bellinzona - immagine 1
Amichevole alle 15 allo Sporting Center, a porte chiuse, con la formazione svizzera
Redazione Hellas1903

Test per il Verona, oggi, in vista della partita con il Parma.

I gialloblù giocheranno in amichevole con il Bellinzona, formazione svizzera, allo Sporting Center Paradiso.

La gara sarà disputata a porte chiuse e inizierà alle 15.

Un incontro utile a Paolo Zanetti per misurare la condizione della squadra, che sarà priva di Belghali, Nelsson e Kastanos, impegnati in nazionale, oltre che di Serdar, infortunato.

Occasione, dunque, per aggiungere minutaggio a chi deve ritrovare la piena forma e per verificare altre soluzioni di gioco.

Leggi anche
Parma, Ordonez: “A Verona come se affrontassimo il Milan”
Giovane rimarrà a gennaio? Ecco quanto chiede il Verona per il suo gioiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA