Verona verso il Parma, oggi tornano Nelsson e Kastanos

Rientro dagli impegni con le nazionali per i due giocatori. Belghali in gruppo già ieri
Torneranno in gruppo oggi Victor Nelsson e Grigoris Kastanos.

I due giocatori inizieranno la preparazione della gara del Verona con il Parma, al rientro dagli impegni con le rispettive nazionali.

Nelsson non è stato schierato dalla Danimarca né nella partita con la Bielorussia, né in quella con la Scozia. Per Kastanos, 65' nell'incontro di Cipro con l'Austria, mentre non è stato impiegato nell'amichevole con l'Estonia.

Già ieri, invece, è rientrato in squadra Rafik Belghali.

