Il Verona resta alla ricerca della vittoria dopo dodici giornate di campionato.
Vittoria, dove sei? Verona sempre a zero. Sono quattro i successi nel 2025
Nell'anno solare i gialloblù si sono imposti soltanto con Monza, Fiorentina, Udinese ed Empoli
L'Hellas è a secco di successi dall'inizio del torneo. Un dato, peraltro, che segue quanto era avvenuto nella prima parte dell'anno.
I gialloblù, da gennaio, si sono imposti in quattro gare, tutte nella passata Serie A: per 1-0 con il Monza, la Fiorentina e l'Udinese, per 2-1 con l'Empoli.
Per il resto, il Verona si è fermato. Il computo totale dice che l'Hellas si è imposto, nel 2025, quattro volte, appunto, in 32 gare, ovviamente con due gruppi di giocatori diversi.
Allargando la statistica alla Coppa Italia, la somma arriva a 34 (l'affermazione con il Cerignola è stata colta ai rigori), di cui 14 nella stagione in corso
