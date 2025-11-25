hellas1903 news Vittoria, dove sei? Verona sempre a zero. Sono quattro i successi nel 2025

gazzanet

Vittoria, dove sei? Verona sempre a zero. Sono quattro i successi nel 2025

Vittoria, dove sei? Verona sempre a zero. Sono quattro i successi nel 2025 - immagine 1
Nell'anno solare i gialloblù si sono imposti soltanto con Monza, Fiorentina, Udinese ed Empoli
Redazione Hellas1903

Il Verona resta alla ricerca della vittoria dopo dodici giornate di campionato.

L'Hellas è a secco di successi dall'inizio del torneo. Un dato, peraltro, che segue quanto era avvenuto nella prima parte dell'anno.

I gialloblù, da gennaio, si sono imposti in quattro gare, tutte nella passata Serie A: per 1-0 con il Monza, la Fiorentina e l'Udinese, per 2-1 con  l'Empoli.

Per il resto, il Verona si è fermato. Il computo totale dice che l'Hellas si è imposto, nel 2025, quattro volte, appunto, in 32 gare, ovviamente con due gruppi di giocatori diversi.

Allargando la statistica alla Coppa Italia, la somma arriva a 34 (l'affermazione con il Cerignola è stata colta ai rigori), di cui 14 nella stagione in corso

Leggi anche
Primavera, rimonta-show con la Lazio: 4-2 a Formello
Verona verso il Genoa, via agli allenamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA