Marcia verso la B, col Sassuolo il Verona sparisce dopo i colpi di Pinamonti e Berardi (3-0)

A Reggio Emilia una secchiata di acqua gelida si riversa sulla fiammella di speranza per il suo orribile campionato che il Verona conservava stretta tra le mani. Il Sassuolo sommerge con i gol la buona lena, sterile, che i gialloblù ci mettono nella prima mezzora. Poi i sonnacchiosi emiliani di Grosso, già virtualmente salvi, decidono di iniziare a giocare e come lame nel burro fuso affondano la barca dell'Hellas, che, già abbondantemente picconata dalla colpevolissimamente incontrastata gestione di Zanetti, con Sammarco, che non è un pirata dei Caraibi delle lotte salvezza e certamente meno ancora colpevole di tutto ciò, non può che andare a fondo al primo soffio di tramontana. Così, Pinamonti e due volte Berardi calano il 3-0, mentre Muric non deve fare nulla di straordinario per tenere pulita la sua rete. Pesano assenze e squalifiche ma è l'anima che l'Hellas non ha più, posto che ne abbia mai avuta una.