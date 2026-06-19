La situazione delle panchine di Serie B.

Marco Turati sostituirà Aquilani a Catanzaro, pronto un contratto biennale. Salto di categoria per l'allenatore, alla sua prima esperienza in B dopo due stagioni con il Siracusa fra Serie D e Serie C. Nella sua carriera da calciatore, il classe 82', è cresciuto nelle giovanili del Verona e ha giocato per i gialloblù dal 2004 al 2007 collezionando 63 presenze e 7 reti.

La Sampdoria ha incontrato Luca Gotti. Solo contatti al momento, non ci sono indizi ufficiali che spingono club e allenatore a trovare un accordo. Dopo aver abbandonato la pista Possanzini i blucerchiati continuano a sondare il terreno, e Gotti è uno dei candidati per la panchina della compagine genovese.

Lo stesso Davide Possanzini ha ricevuto apertura totale dal Sudtirol, ma il club altoatesino sta valutando anche il profilo di Giorgio Gorgone. Spetterà al nuovo ds Matteo Lovisa prendere la decisione finale.

C'è indecisione a Cesena. Dopo l'incontro positivo con Guido Pagliuca, la proprietà statunitense non avrebbe ancora dato via libera per ingaggiare l'allenatore e starebbe valutando se confermare Ashley Cole o se cercare altri profili sul mercato.

Già ufficializzati invece Daniele Galloppa al Modena e Gabriele Cioffi alla Carrarese. Confermato Giampaolo alla Cremonese.