La Lega Nazionale Professionisti Serie B comunica che la cerimonia di sorteggio dei calendari per il campionato della Stagione Sportiva 2026/2027 si terrà nella splendida cornice di Ascoli Piceno. L’evento, che segna l'inizio ufficiale della nuova stagione calcistica, la numero 95 nella storia della B, si svolgerà il 22 luglio. La scelta di Ascoli come sede della presentazione arriva dopo che, nella scorsa Assemblea del 4 giugno, si erano aperte le candidature per ospitare quello che è di fatto il primo appuntamento della nuova stagione.

Due le proposte pervenute, con la decisione di optare per la città marchigiana conosciuta come la ‘Città del Travertino’, un vero e proprio salotto del Rinascimento come testimonia la centralissima Piazza del Popolo, considerata una delle piazze più armoniche d'Italia. Come sempre la scelta della Lega Serie B unisce la grande tradizione calcistica del territorio alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle squadre del campionato. L’anno scorso toccò a Mantova, con Palazzo Te, sempre nella volontà che il calendario non tracci semplicemente il percorso sportivo della stagione, ma voglia disegnare una mappa della bellezza italiana.

“Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d'eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all'orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione - dice il Presidente Paolo Bedin -. Ringrazio l’Ascoli nella persona del Presidente Passeri e il Comune nella figura del Sindaco Fioravanti per aver accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare la presentazione dei calendari della Serie BKT”.

“Per Ascoli Piceno è motivo di grande orgoglio ospitare un appuntamento così prestigioso e significativo per il calcio italiano - dichiara il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti -. La scelta della nostra città da parte della Lega Serie B rappresenta un riconoscimento alla bellezza del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico, ma anche alla passione sportiva che da sempre caratterizza il nostro territorio. Grazie alla sinergica collaborazione con l’Ascoli Calcio, accoglieremo società, istituzioni, media e tifosi con l’ospitalità e il calore che contraddistinguono la nostra comunità: ringrazio la Lega Serie B per aver puntato su Ascoli Piceno come sede di una kermesse che contribuirà a promuovere ulteriormente l’immagine delle Cento Torri a livello nazionale”.

“Come Presidente dell’Ascoli Calcio ringrazio la Lega Serie B per l’attestato di stima e valore che ci sta concedendo – così il Presidente bianconero Bernardino Passeri -. Scegliere la nostra città come sede istituzionale è un motivo di orgoglio per tutto il territorio, oltre che un riconoscimento di merito per la splendida stagione che ha segnato il nostro ritorno nella categoria, un merito condiviso anche dalla stessa città e i suoi abitanti, tifosi e cittadini tutti con il loro incontenibile amore verso la squadra e i nostri colori. L’Ascoli ringrazia di cuore il Presidente Bedin, la Lega Serie B e il Comune di Ascoli, tutti insieme abbiamo riposizionato la nostra città nella geografia calcistica della nazione”.

Nei prossimi giorni verranno comunicati l'orario e la location che ospiterà l'evento e le modalità di accreditamento per i media.

fonte: legab.it