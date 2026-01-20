C'è una trattativa per la cessione di Giovane alla Lazio, ed è quella che in parte prevede uno scambio con Belahyane e in parte denaro nelle casse del Verona.
hellas1903 calciomercato Affare Giovane-Belahyane, la Lazio prima deve cedere un attaccante
gazzanet
Affare Giovane-Belahyane, la Lazio prima deve cedere un attaccante
La rivoluzione in casa Lazio necessita di uscite prima dei nuovi innesti
Lotito vuole bruciare la concorrenza per il brasiliano, ma non è detto che ci riesca. Come evidenzia Il Messaggero, in casa Lazio non saranno presi in considerazione nuovi innesti in attacco senza l’uscita di almeno uno tra Dia e Noslin, entrambi seguiti rispettivamente in Inghilterra e in Olanda.
Il Verona pare intenzionato a chiudere col club biancoceleste, ma deve dunque attendere. Inoltre, la partenza immediata di Giovane presuppone l'acquisto di un nuovo attaccante, mentre la cessione con trasloco a giugno (ipotesi ventilata da altre pretendenti) consentirebbe di avere il numero 9 fino al termine del campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA