Nell'operazione può rientrare anche il difensore lussemburghese Korac
Trattativa avviata per il passaggio di Armel Bella-Kotchap al Venezia.
L'Hellas e il club arancioneroverde stanno accelerando, la richiesta del Verona per il giocatore è di 10 milioni di euro, riporta www.trivenetogoal.it.
C'è fiducia nella conclusione di un accordo, nell'affare può rientrare anche Seid Korac, difensore lussemburghese che il Venezia può inserire come contropartita tecnica.
Bella-Kotchap è passato all'Hellas a titolo definitivo con il riscatto del prestito dal Southampton per 4.5 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Mercato, il Cagliari su Bowie, il Verona prova a tenere l'attaccante scozzese
News
Mondiali, Capo Verde ferma l'Uruguay. Livramento in panchina
News
Intrecci di mercato tra Verona e Venezia, domani si tratta. Korac può passare all'Hellas
News
Sogliano più Baroni, il Verona scopre la chiarezza. Ora servono certezze
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti