Trattativa avviata per il passaggio di Armel Bella-Kotchap al Venezia.

L'Hellas e il club arancioneroverde stanno accelerando, la richiesta del Verona per il giocatore è di 10 milioni di euro, riporta www.trivenetogoal.it.

C'è fiducia nella conclusione di un accordo, nell'affare può rientrare anche Seid Korac, difensore lussemburghese che il Venezia può inserire come contropartita tecnica.

Bella-Kotchap è passato all'Hellas a titolo definitivo con il riscatto del prestito dal Southampton per 4.5 milioni.