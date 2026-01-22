Ciao Giovane, va al Napoli. Al Verona 20 milioni, Lazio bruciata

Giovane sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il club di De Laurentiis e il Verona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del brasiliano del Verona, che a sua volta ha già discusso del contratto (fino al 2030 con opzione per il 2031) e che a breve sarà a disposizione di Antonio Conte, che potrà utilizzarlo anche come esterno destro al posto di David Neres, il cui infortunio sembra più serio del previsto.
De Laurentiis piazza l'offerta monstre, il brasiliano ai partenopei
Bruciata la Lazio, che aveva offerto il cartellino di Belahyane più una cifra tra i 12 e i 13 milioni, il Napoli ha piazzato un'offerta da 20 milioni (bonus inclusi) che il Verona ha accettato. Per l'Hellas un'altra enorme plusvalenza in arrivo: Giovane è infatti stato ingaggiato a parametro zero dal Corinthias nel luglio scorso.
Giovane lascia così l'Hellas dopo 21 presenze, 3 gol e 4 assist.
