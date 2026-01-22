Ciao Giovane, va al Napoli. Al Verona 20 milioni, Lazio bruciata

Giovane sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il club di De Laurentiis e il Verona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del brasiliano del Verona, che a sua volta ha già discusso del contratto (fino al 2030 con opzione per il 2031) e che a breve sarà a disposizione di Antonio Conte, che potrà utilizzarlo anche come esterno destro al posto di David Neres, il cui infortunio sembra più serio del previsto.