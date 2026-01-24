Giovane sta svolgendo le visite mediche prima del passaggio al Napoli.
Giovane, visite mediche in corso, poi il Napoli. L’attaccante: “Molto contento”
Test clinici a Milano per il giocatore brasiliano, passato dal Verona al club azzurro
I test per l'attaccante, ceduto dal Verona per complessivi 20 milioni (due più i bonus), sono in corso, riporta Sky, a Milano, alla clinica La Madonnina.
All'arrivo, Giovane ha detto: "Sono molto contento". Per lui firma su contratto fino al 2030 con opzione per l'anno successivo, con un ingaggio netto di 1.2 milioni di euro a stagione.
Sarà subito disponile in vista della gara del Napoli con la Juventus, domani a Torino.
