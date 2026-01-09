hellas1903 calciomercato Isaac, firma in vista: contratto con il Verona fino al 2030

Isaac, firma in vista: contratto con il Verona fino al 2030

Accordo pluriennale con l'Hellas per l'attaccante brasiliano
Isaac, attaccante brasiliano che il Verona ha preso a parametro zero all'Atletico Mineiro (con la clausola che prevede il riconoscimento del 50% sulla futura rivendita), in queste ore firmerà il contratto con l'Hellas.

La punta si legherà al club gialloblù con un accordo in scadenza il 30 giugno 2030.

A breve, dunque, si aggregherà alla squadra.

 

