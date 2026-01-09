Isaac, attaccante brasiliano che il Verona ha preso a parametro zero all'Atletico Mineiro (con la clausola che prevede il riconoscimento del 50% sulla futura rivendita), in queste ore firmerà il contratto con l'Hellas.
hellas1903 calciomercato Isaac, firma in vista: contratto con il Verona fino al 2030
gazzanet
Accordo pluriennale con l'Hellas per l'attaccante brasiliano
La punta si legherà al club gialloblù con un accordo in scadenza il 30 giugno 2030.
A breve, dunque, si aggregherà alla squadra.
