Alphadjo Cisse rientrerà al Verona dal prestito al Catanzaro, ma soltanto di passaggio.
hellas1903 calciomercato Mercato, Cisse torna al Verona e va: trattativa col PSV Eindhoven
gazzanet
Mercato, Cisse torna al Verona e va: trattativa col PSV Eindhoven
Il centrocampista offensivo pronto a rientrare all'Hellas per poi andare in Olanda. Valutazione 7 milioni
Prende quota la trattativa per il trasferimento del centrocampista offensivo, uscito dalle giovanili gialloblù, al PSV Eindhoven.
Lo riporta Sky.
Da definire il suo ritorno dopo metà stagione in Serie B - e quindi il consenso del Catanzaro (20 presenze, 6 gol e un assist per Cisse in giallorosso) - e l'esordio in nazionale Under 21 con l'Italia di Silvio Baldini.
Operazione in corso, il cartellino di Cisse, sotto contratto con l'Hellas fino al 30 giugno 2029, è valutato 7 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA