I due difensori dell'Hellas obiettivi di mercato per il club di Istanbul

Redazione Hellas1903

Il Besiktas punta a Koray Gunter e Mert Cetin.

I due difensori, riporta il quotidiano turco "Fanatik", sono degli obiettivi per il club di Istanbul.

Cetin rientra al Verona dopo i sei mesi in prestito al Kayserispor, mentre Gunter va in scadenza di contratto con l'Hellas il 30 giugno 2023.

gunter destro

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