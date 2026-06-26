Chiusa l'operazione per il centrale lussemburghese
Seid Korač sarà a breve un nuovo giocatore dell'Hellas. L'affare col Venezia, riporta Sky, è stato definito per un esborso da parte del club gialloblù di 2 milioni per il cartellino del giocatore. L'operazione va di pari passo con quella che porta Bella-Kotchap in laguna.
Korac, nato nell'ottobre del 2001, ha sommato 18 presenze lo scorso anno con la squadra di Giovanni Stroppa. Ora la nuova avventura con la maglia gialloblù. Il difensore sarà il secondo acquisto da parte del club di via Olanda, dopo quello, a parametro zero, di Bega.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Bella-Kotchap, l'Udinese ci prova, ma il Venezia è in chiusura. Al Verona 10 milioni
News
Mondiali, stanotte Livramento con Capo Verde per il sogno della qualificazione
News
Nuovo stadio Verona, sopralluogo di Gensler al Bentegodi
News
Coppa Italia, il 16 agosto Verona-Entella. Il programma dei trentaduesimi del torneo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti