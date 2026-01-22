Mercato, Lang verso il Galatasaray, il Napoli pronto al rilancio per Giovane

Il Napoli sta per chiudere il passaggio di Lang al Galatasaray per 30 milioni di euro più bonus.
Anche Lucca è in uscita, il club azzurro scatta: 20 milioni più bonus per il Verona
Con Lucca che è vicino al Nottingham Forest, la situazione spinge al rilancio il club azzurro nella corsa a Giovane.
L'attaccante dell'Hellas è il primo obiettivo in avanti per il Napoli. L'offerta che è sul tavolo tocca i 20 milioni, a cui saranno aggiunti dei bonus.
La Lazio cerca Giovane, ma il Napoli è pronto a scattare e chiudere per la punta brasiliana.
