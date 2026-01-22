Mercato, Lang verso il Galatasaray, il Napoli pronto al rilancio per Giovane

Anche Lucca è in uscita, il club azzurro scatta: 20 milioni più bonus per il Verona

Il Napoli sta per chiudere il passaggio di Lang al Galatasaray per 30 milioni di euro più bonus.

Con Lucca che è vicino al Nottingham Forest , la situazione spinge al rilancio il club azzurro nella corsa a Giovane .

L'attaccante dell'Hellas è il primo obiettivo in avanti per il Napoli. L'offerta che è sul tavolo tocca i 20 milioni, a cui saranno aggiunti dei bonus.