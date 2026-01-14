Mercato, per la difesa il Verona pensa a Pedro Felipe

Il Verona pensa a Pedro Felipe come innesto per la difesa.
Il giocatore brasiliano della Juventus è seguito dall'Hellas
Il giocatore brasiliano è impegnato con la Juventus Next Gen, in Serie C. Nelle ultime settimane è stato chiamato da Luciano Spalletti in Prima Squadra, andando in panchina.
Pedro Felipe è seguito dall'Hellas, riporta Sky.
