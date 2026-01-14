hellas1903 calciomercato Mercato, per la difesa il Verona pensa a Pedro Felipe

gazzanet

Mercato, per la difesa il Verona pensa a Pedro Felipe

Mercato, per la difesa il Verona pensa a Pedro Felipe - immagine 1
Il giocatore brasiliano della Juventus è seguito dall'Hellas
Redazione Hellas1903

Il Verona pensa a Pedro Felipe come innesto per la difesa.

Il giocatore brasiliano è impegnato con la Juventus Next Gen, in Serie C. Nelle ultime settimane è stato chiamato da Luciano Spalletti in Prima Squadra, andando in panchina.

Pedro Felipe è seguito dall'Hellas, riporta Sky.

Leggi anche
Il Casms: divieto di trasferta a Verona per i tifosi del Bologna
Bologna a Verona senza Cambiaghi e Lucumí. Torna Skorupski

© RIPRODUZIONE RISERVATA