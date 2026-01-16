Mercato, per Pedro Felipe c’è anche il Sassuolo

Il Verona pensa a Pedro Felipe per la difesa, ma ad avanzare per lui è il Sassuolo.
Il difensore della Juventus è cercato dall'Hellas e dal club neroverde
Il giocatore brasiliano, aggregato in queste settimane alla Prima Squadra della Juventus, dopo aver fatto parte della Next Gen bianconera, è un'idea di mercato dell'Hellas.
Il Sassuolo valuta l'innesto di Pedro Felipe, situazione che resta da valutare.
