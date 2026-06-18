Nel Verona che sarà potrebbe essere uno dei giocatori determinanti, un trascinatore.

Tomas Suslov, in Serie B, sarebbe, sulla carta, un fattore fondamentale. La sua partenza, tuttavia, è più che probabile. Lui stesso ha chiarito di avere delle altre ambizioni, di certo non compatibili con la categoria in cui giocherà l'Hellas.

Suslov è legato al Verona da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. Il club valuterà eventuali offerte. Per lo slovacco c'è l'interessamento del Cagliari.

Per l'Hellas, che l'ha ingaggiato dal Groningen nel 2023, in prestito oneroso, riscattandone il cartellino a gennaio 2024 per un totale di 2.6 milioni di euro, Suslov rappresenta anche una possibilità di fare cassa, siglando una plusvalenza significativa.

L'arrivo di Marco Baroni, tuttavia, può cambiare lo scenario. Con il tecnico toscano, Suslov ha disputato la sua migliore stagione, è stato uno dei riferimenti del Verona nella lotta per la salvezza infine colta due anni fa.

Baroni ha messo in evidenza le qualità di Suslov, tra i due c'è stima e apprezzamento.

Suslov resta in uscita, quindi, ma le cose si vedranno a firma di Baroni avvenuta.