Continuano i contatti tra Verona e Venezia per il passaggio in arancioneroverde di Armel Bella-Kotchap.

Trattativa avviata, la chiusura può arrivare a quota 10 milioni per un giocatore, il tedesco, per cui l'Hellas ne ha pagati 4.5 al Southampton, durante il mercato invernale, per l'acquisto a titolo definitivo.

Nell'affare, la contropartita tecnica che sale è Seid Korac, difensore lussemburghese che ha contribuito con 18 presenze e un gol alla promozione in Serie A del Venezia.

Korac è una scelta gradita al Verona, il dialogo prosegue e l'okay è più vicino.