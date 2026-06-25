Il difensore lussemburghese al centro della trattativa per il passaggio del tedesco in arancioneroverde
Continuano i contatti tra Verona e Venezia per il passaggio in arancioneroverde di Armel Bella-Kotchap.
Trattativa avviata, la chiusura può arrivare a quota 10 milioni per un giocatore, il tedesco, per cui l'Hellas ne ha pagati 4.5 al Southampton, durante il mercato invernale, per l'acquisto a titolo definitivo.
Nell'affare, la contropartita tecnica che sale è Seid Korac, difensore lussemburghese che ha contribuito con 18 presenze e un gol alla promozione in Serie A del Venezia.
Korac è una scelta gradita al Verona, il dialogo prosegue e l'okay è più vicino.
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